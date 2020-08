Im Eingangsbereich stehen ein paar Bier- und Weinflaschen. Am Dienstag hatte das Team bereits die Einweihung gefeiert. "Wegen Corona konnten wir leider keine richtige Eröffnung machen", erklärt Behringer. Im Inneren des kleinen roten Hauses ist es derweil schon ganz sauber. Die Espressomaschine glänzt, in der Ecke steht ein großer Pizzaofen. "Den haben wir in Italien bestellt", erzählt Behringer. "Er ist mit Ziegeln aus dem alten Schlachthof gemauert." Auch viele der Fenster im Haus kommen vom alten Schlachthof.