"Wenn er fit ist, muss er auf dem Platz stehen", sagte Löw, "Serge hat alle Veranlagungen, um auf allerhöchstem Niveau zu spielen."

Gewinner: Ilkay Gündogan

Rein sportlich zeigte der Mittelfeldspieler gegen Estland in Abwesenheit von Toni Kroos eine starke Leistung, entschied die Partie dank der beiden abgefälschten Schüsse zur 2:0-Führung.

Drei Torbeteiligungen und 180 Ballaktionen hatte der Profi von Manchester City im DFBTrikot noch nie. Hat seinen Platz im EM-Kader sicher – sportlich gesehen.

Der Bayern- Star kann einfach alles. Gegen Argentinien Sechser, in Tallinn nach Emre Cans Platzverweis in die Viererkette zurückbeordert. Neuland? Kein Problem. Geht auch.

Der 24-jährige Bayern-Profi, gegen Argentinien Kapitän, ist einer der Meinungsführer und Leader im Team – unersetzlich.

Verlierer: Marc-André ter Stegen

Hielt beim 2:2 gegen Argentinien, was zu halten war, bei den Gegentreffern machtlos. Verhielt sich gegenüber Neuer korrekt und kollegial. "Im zwischenmenschlichen Bereich gibt es überhaupt keine Probleme", sagte Löw, "sie gehen gut miteinander um."

Fraglich, ob der Weltklasse-Torhüter vom FC Barcelona in den November-Länderspielen (zwei Mal Quali) eine weitere Chance bekommt.

Verlierer: Ilkay Gündogan

Nach dem Wirbel um seinen pro-türkischen und den Krieg gegen Syrien unterstützenden Like stellte er klar: "Emre Can und ich sind beide gegen jeglichen Terror und Krieg."

Da war das Kind aber bereits in den Brunnen gefallen. Die Frage wird sein, wie sehr es beiden Spielern in der öffentlichen Diskussion schadet.

Verlierer: Emre Can

Schnellstes Rot der Länderspiel-Geschichte für den Juventus-Profi, der nach 14 Minuten per Grätsche am Strafraum die Notbremse zog. "Meine Schuld", bekannte Can, der nun für mindestens ein Quali-Spiel gesperrt wird – eher zwei.

Damit ist das Länderspiel-Jahr nach seinem überraschenden Comeback und der ansprechenden Leistung in der Dreierkette gegen Argentinien schon wieder gelaufen. Und dann war da noch der Like...

Verlierer: Niklas Stark

Acht vergebliche Anläufe auf sein Länderspiel-Debüt. Der Innenverteidiger von Hertha BSC bleibt der Pechvogel der Nationalelf. Sechs Mal wurde er nach einer Berufung nicht eingewechselt.

Als er von Löw für die Argentinien-Partie eingeplant war, fing er sich einen Magen-Darm-Infekt ein. Davon genesen stieß er sich im Hotel an einer Tischkante: Die Wunde musste genäht werden – Abreise.

