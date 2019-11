Neuer Trailer veröffentlicht "The New Pope": Jude Law und John Malkovich balgen sich ums Papstamt

Beim Amt des Papstes gelten eigentlich dieselben Regeln wie beim "Highlander" - es kann nur einen geben! Dumm nur, dass genau diese Regel in "The New Pope", der Fortsetzung der Serie "The Young Pope", scheinbar gebrochen wird. Während Papst Pius XIII. (Jude Law, 46) nach dem Cliffhanger der ersten Staffel im Koma liegt, mausert sich Sir John Brannox (John Malkovich, 65) im neuen Trailer zu dessen schillernden Ersatz. Und als solcher hegt er ganz eindeutig keinerlei Absichten, das Amt kampflos wieder abzugeben.