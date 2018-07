Adriano Grimaldi: Gorenzel gibt Entwarnung

"Das Becken stand auf einer Seite höher, Adriano hatte eine Blockade des Sakralgelenks. Er spürt jetzt, dass es schon viel leichter ist, aber er muss diesen Reiz noch raus bekommen", so Gorenzel über den bulligen Angreifer. Nun müsse man "sehen, ob er in den Einheiten durchziehen" könne. Die positive Nachricht: Voraussichtlich sind bei Grimaldi also keine schwerwiegenden Probleme mehr zu erwarten: "Aber jetzt haben wir es im Griff."