München - Auch am Mittwoch haben die S-Bahn-Pendler wieder starke Nerven gebraucht – wegen einer Weichenstörung war der Ostbahnhof am Morgen komplett für den S-Bahn- und Regionalverkehr gesperrt. Und das bei Temperaturen bis zu minus zehn Grad. Sämtliche S-Bahn-Linien starteten beziehungsweise endeten entsprechend an anderen Bahnhöfen.