Mercedes EQV: Lithium-Ionen-Batterie mit Schnellladefähigkeit

Unterm Blech finden sich die Zutaten für eine Reichweite von bis zu 405 Kilometern. Also ein an der Vorderachse platzierter E-Motor mit einer Leistung von 150 kW (oder für Nostalgiker: 204 PS) und einem Drehmoment von 362 Nm, dazu eine netto 90 kWh fassende Lithium-Ionen-Batterie unter dem Boden des eng mit dem e-Vito verwandten Vans. Dank deren Schnellladefähigkeit bis zu 110 kW versprechen die Stuttgarter rund 100 Kilometer zusätzliche Reichweite in nur 15 Minuten. Oder anders ausgedrückt: Die EQV-Akkus können innerhalb von weniger als 45 Minuten von zehn auf 80 Prozent ihrer Kapazität gefüllt werden können. Der vorläufig ermittelte Verbrauchswert: 27,0 kWh/100 km. Serienmäßig an Bord ist ein wassergekühlter Lader mit einer Leistung von bis zu 11 kW - fürs Wechselstromladen (AC) zu Hause und an öffentlichen Ladestationen.