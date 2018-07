München - Marco Hiller gilt beim TSV 1860 als Aufstiegsheld. Im vergangenen Jahr hatte der 21 Jahre junge Torhüter großen Anteil an Sechzigs erfolgreicher Saison, die in der gewonnenen Relegation gegen den 1. FC Saarbrücken mündete. In der Dritten Liga wird fortan sein Konkurrent im Tor stehen: Hendrik Bonmann.