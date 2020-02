An der Donnersbergerbrücke sieht er das charakteristische Gebäude des früheren Hauptzollamtes. Dann taucht seine S-Bahn in den Tunnel: "Der schwarze Tunnel ist ungewohnt, denn im Auto macht man ja das Licht an", sagt Daniel Fischer. Auch eine Gefahrensituation wird simuliert: Ein metallisch schimmernder blauer Luftballon von der Wiesn hat sich am Isartor in der Oberleitung verfangen – das kann einen Kurzschluss geben. Daniel Fischer muss in so einem Fall den S-Bahn-Notdienst informieren, der den Ballon mit einem Blasrohr abschießt.