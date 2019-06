Manche scheinen das großzügige Freizeitangebot von OB Dieter Reiter (SPD) und Bürgermeister Manuel Pretzl (CSU) gründlich missverstanden zu haben. Um die Sicherheit in den Freibädern zu gewährleisten, haben die Stadtwerke den privaten Sicherheitsdienst engagiert.

SWM reagieren: 24 Security-Mitarbeiter im Schichtdienst

Nach AZ-Informationen sollen insgesamt 24 Securitys im Schichtdienst eingesetzt werden, darunter zwei im Dantebad und die vier im Michaelibad, die man am Montag schon patrouillieren sieht. Die Frage, wer die zusätzlichen Kosten für den Sicherheitsdienst trägt, ist noch nicht geklärt.

Die Bademeister werden keine Aufgaben der Security übernehmen. "Unser Personal ist gut ausgebildet für Kundenkontakt. Grundsätzlich ist unsere Haltung, dass wir unsere Badegäste als Gäste ansehen", heißt es von den Stadtwerken auf AZ-Nachfrage.

Stadtwerke führen "Sommerbäderpass" ein

Die Polizei wird auch in den kommenden Wochen die Sicherheitslage in Freibädern, Seen und an der Isar genau im Auge behalten. Permanente Streifen an den Eingängen soll es aber nicht geben. Die Stadtwerke reagieren mit noch einer weiteren Maßnahme: Noch in dieser Woche führen sie den sogenannten "Sommerbäderpass" ein.

Das Formular für den Pass gibt's an den Bäder-Kassen und im SWM-Shop am Marienplatz. Gegen Vorlage eines Schüler- oder Personalausweises wird er kostenlos ausgestellt. Er gilt die ganze Saison und berechtigt einmal am Tag zum kostenlosen Besuch eines der acht Sommerbäder.

Ohne den Pass beziehungsweise bei einem weiteren Besuch am gleichen Tag gilt der reguläre Eintrittspreis, so ein SWM-Sprecher. Ab diesen Freitag kommen Teenager unter 18 Jahren kostenlos nur mehr mit "Sommerpass" in die Bäder.

