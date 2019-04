Neuer Rekord in der Show Über 100 Kilo abgenommen: Mario gewinnt "The Biggest Loser 2019"

Mario (39) hat die Sat.1-Show "The Biggest Loser 2019" gewonnen - und das mit Rekordwerten! Der 39-Jährige war als schwerster Kandidat ins Camp gegangen, er wog zu Beginn der Sendung 196,1 kg. In der Show hat er dann insgesamt 101,4 kg verloren - ein neuer Rekord bei "The Biggest Loser". Im Finale zeigte die Waage noch 94,7 kg an.