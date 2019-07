Eine starke, eine sehr starke Maschine ist die eine Seite der Medaille. Sie nützt aber nicht viel ohne das dazu passende Drumherum. Audi macht beim SQ8 keine halben Sachen und packt bei Fahrwerk, Lenkung und Bremsen so ziemlich alles rein, was gut und teuer ist. So sind serienmäßig das Fahrdynamik-System Audi Drive Select und eine Luftfederung installiert.