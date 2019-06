Cathy Hummels bekommt positiven Zuspruch

Cathy Hummels musste sich im Laufe ihrer Karriere immer wieder mit negativen Kommentaren auseinandersetzen. Einige davon gingen wohl etwas zu weit, was die Mutter eines einjährigen Sohnes mittlerweile nicht mehr einfach hinnehmen will: "An die Verfasser solcher Nachrichten: Wie würdet Ihr Euch fühlen, wenn ihr täglich zu hören bekommt wie schlecht man doch aussieht, was man alles falsch macht und das man eine schlechte Mutter für sein Kind ist? Willst DU so behandelt werden, wie du mich oder andere behandelst?"