Ulrich Wickert ist jetzt Podcaster und Markus Söder ist sein erster Gast. In der ersten Folge, die am Donnerstag online geht, begrüßt der 77-jährige Ex-"Tagesthemen"-Moderator den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU). Das teilte die Bertelsmann-Tochter Audio Now am Dienstag mit. Auf ihrem Portal ist die neue Reihe mit dem Namen "Wickert trifft" abrufbar.