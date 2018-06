Der dreimalige englische Meister Leeds, 2001 im Halbfinale der Champions League, war nach großen finanziellen Problemen bis in die 3. Liga abgestürzt. Mittlerweile hat sich der Klub wieder in Liga zwei etabliert, nach Platz 13 in der abgelaufenen Saison musste Coach Paul Heckingbottom aber gehen. Bielsa trifft in Leeds auf den deutschen Torwart Felix Wiedwald, der zuletzt vom Hamburger SV ausgeliehene Stürmer Pierre-Michel Lasogga kehrt in die Hansestadt zurück.