Im September gab Patricia Blanco die Trennung von Nico Gollnick bekannt, jetzt ist die Tochter von Schlagersänger Robert Blanco wieder glücklich verliebt. "Ich lebe ja in Südfrankreich. (...) Den lernt man so kennen, dann passt das halt so", sagt die 48-Jährige gegenüber "Promiflash". Warum so geheimnisvoll? "Ich weiß es nicht. Aber es gibt jemanden."