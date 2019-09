Oh, là, là. In München ging es am Dienstagabend ganz schön heiß her. Es drehte sich nämlich alles um sexy Wäsche! Ann-Kathrin Götze, die Frau von Mario Götze, feierte ihre erste eigene Dessous-Kollektion, die sie mit "Hunkemöller" auf den Markt gebracht hat - mit einem exklusiven Dinner im Hotel "Bayerischer Hof".