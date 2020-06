Tödlicher Fahrrad-Unfall in München

An besagtem Tag starb ein 37-jähriger Radler nach einem Unfall in der Hochstraße. Zeugen zufolge soll ein anderer Radfahrer mit ihm zuvor in Streit geraten sein und ihn dann geschubst haben. Nach dem Vorfall flüchtete der Unbekannte vom Unfallort, die Fahndung - auch mithilfe von Kameraaufnahmen - war bislang erfolglos. Der Tote hinterlässt seine Frau, die in wenigen Wochen Zwillinge erwartet.