Markus Söder kündigt Parteireform an

Auf dem Parteitag - und am Abend auch noch einmal im ZDF - rief er zu neuer Sachlichkeit auf. "Eigentlich stelle ich mir so ein bisschen "Profil mit Stil" vor. Das heißt: natürlich bayerische Interressen, Interessen der CSU klar machen, wahr machen, aber zu zeigen, dass man das in einem bürgerlichen Umgangston machen kann", sagte er im "heute Journal". "Mit inhaltlich konstruktiver Arbeit gewinnt man Ansehen der Regierung und am Ende auch Akzeptanz der Partei."