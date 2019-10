Abenteuer fangen vor der Haustüre an. Das zeigt das "Outside Project – Deutschlands neue Naturfotografen", ein Bildband, in dem acht Reise- und Naturblogger – vier davon aus Bayern – ihre Lieblingsplätze im Freistaat, in Deutschland und darüber hinaus zeigen (neu erschienen im Verlag Frederking & Thaler).