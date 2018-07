"Tram-Bahnen sind moderne Monster"

Nun also auch ein Tunnel für die Garten-Tram. "Wir wollen die Bahn gar nicht in Schwabing", sagt Lejeune, "aber vor allem nicht im Englischen Garten." Denn selbst wenn dort wie geplant Akku-Trams führen statt gewöhnlicher, sagt Grub "sind das moderne Monster und keine romantischen Züge wie in San Francisco".