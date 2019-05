Freilich, alleine möchte der Freistaat die Mehrkosten nicht schultern. Deshalb soll der Bund miteinscheren. Am liebsten sähe man es in München dem Vernehmen nach, wenn Berlin die Hälfte übernehmen würde. Zur Frage einer Kostenbeteiligung sei man in "intensiven Gesprächen" mit dem Bund, so Sibler zur AZ. Allerdings: Eine Entscheidung dazu wird wohl nicht vor Oktober/November fallen, erst dann wird über entsprechende Haushaltsvorlagen im Bundestag entschieden.