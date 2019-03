So groß oder so klein wohnen die Münchner

2017 leben in München 1,5 Millionen Münchner in 837.000 Haushalten. 75 Prozent wohnen zur Miete. Der Durchschnittsmünchner wohnt in einem Haushalt mit 1,8 Personen und auf 39 Quadratmetern pro Kopf. Und: Immer mehr Senioren über 75 Jahren leben allein. Ihr Anteil an Einpersonenhaushalten (gut die Hälfte aller Haushalte in München zählt dazu) liegt bei 12,9 Prozent (2011: knapp neun Prozent). Vergleicht man die Wohnfläche pro Kopf, so hat sie 2017 im Vergleich zu 2013 abgenommen. Wo reichere Menschen wohnen und es mehr Altbau gibt, wird größer gewohnt. In Altstadt-Lehel haben Menschen im Schnitt 46 Quadratmeter pro Kopf, in Bogenhausen 40. Den geringsten Flächenverbrauch haben Einwohner in Milbertshofen und Am Hart mit rund 27 Quadratmetern. In Stadtbezirken außerhalb des Rings leben auch mehr Mehrpersonenhaushalte.

Lesen Sie hier: Neuer Mietspiegel für München - So teuer wie nie

Lesen Sie hier: Kaufkraft, Umsätze, Investitionen - Neue Zahlen für München 2019