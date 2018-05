In München gibt es zwölf Bogenschützen-Vereine

Schon jetzt gibt es in München mehr als 1.200 Bogenschützen, die in zwölf Vereinen organisiert sind. Vor allem die drei Kinofilme um die "Tribute von Panem" mit Jennifer Lawrence, die (mit einem Bogen bewaffnet) die 16-jährige Hauptfigur Katniss Everdeen spielt, haben den Vereinen viel Zulauf gebracht. Sie schießen auf acht Standorten in München wie bei der SC Grabenfleck hinterm Westbad in Pasing oder auf den Bezirkssportanlagen in der Heinrich-Wieland- und Eber-eschenstraße.