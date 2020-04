Sprecher Andreas Barth sagt der AZ: "Ein absolut wichtiges Projekt." Er appelliert deshalb, dass es trotz der Corona-Krise dringend vorangetrieben werden muss. "Natürlich kann keiner in die Glaskugel schauen", sagt Barth in Bezug auf die finanziellen Auswirkungen von Corona. "Aber wenn die Verbindung nicht kommt, wird es in Zukunft massive Verkehrsprobleme geben."