Seinen Tod bestätigt seine Tochter gegenüber "Bild". Fips Asmussen starb am Sonntag in einer Klinik in Querfurt (Sachsen-Anhalt). Drei Tage zuvor wurde er wegen seiner Krebserkrankung dort eingeliefert. "Ich wurde von der Nachricht überrascht. Eigentlich war er noch ganz fit im Kopf. Ich dachte immer, er würde noch länger leben", so Tochter Svenja Carolin Dürkop-Pries (41). Seine nächste Tournee sollte am 16. September beginnen.