Martinsried - Das Biotechnologie-Unternehmen GNA Biosolutions arbeitet derzeit an einem ultraschnellen Coronavirus-Test: Binnen 15 Minuten soll er ein eindeutiges und verlässliches Ergebnis über eine mögliche Infektion mit dem Covid-19-Virus liefern. Die dahinterliegende Technologie nennt das Unternehmen Pulse Controlled Amplification (PCA): die Vervielfältigung von Erbmaterial in Rekordzeit. Das Unternehmen hofft, den Test in den kommenden acht bis zwölf Wochen zur Marktreife und in die Serienproduktion bringen zu können.