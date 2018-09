Fahrtrichtung der S-Bahn, Verspätung und Anzahl der Waggons: An vielen S-Bahn-Stationen in München und dem Umland bekommen Pendler solche Informationen auf digitalen Informationsanzeigen, bei 61 Stationen war das bislang aber noch nicht der Fall. Doch auch sie sollen mit den Anzeigen ausgestattet werden. Bis Ende 2019 will die Deutsche Bahn an allen Haltestellen im S-Bahnbereich die Anzeigen anbringen.