Attraktive Arbeitgeber in München

In der bayerischen Landeshauptstadt selbst wurden unter anderem MAN, die Max-Planck-Gesellschaft, MTU Aero Engines und Müller als attraktivste Arbeitgeber ausgezeichnet. In Sachen lokales Engagement wurden der FC Bayern, Osram, Paulaner und die Stadtwerke München am besten bewertet. München als Wirtschaftsstandort prägen vor allem BMW, dm, der Flughafen München, Dallmayr, Siemens, die LMU, die TUM, Wacker Chemie und die Messe München. Als sozial verantwortlich wurde IKEA eingestuft. Die besten Karrieremöglichkeiten gibt es laut den Befragten bei Audi München, Bosch, Fujitsu, dem Helmholtz Zentrum, Infineon und Linde.