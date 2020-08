Neue Staffel ab 7. August Diesen Tipp hat Tobias Wegener für die neuen "PBB"-Bewohner

Der ehemalige "Love Island"-Kandidat Tobias Wegener (27) ging 2019 hinter Janine Pink (33) und Joey Heindle (27) als Drittplatzierter aus dem TV-Container von "Promi Big Brother". Es sei eine sehr erfahrungsreiche Zeit gewesen, "eine neue Herausforderung, der ich mich gestellt habe und ich habe viele positive Dinge mit aus der Zeit genommen", resümiert Wegener im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news. Die Reaktionen nach der Show seien sehr positiv gewesen. "Ich war fast ein bisschen überfordert von der ganzen Aufmerksamkeit, die ich danach von den Leuten bekommen habe. Aber das ist ja auch ein schönes Gefühl, bei den Menschen so gut anzukommen und so gesehen zu werden, wie man auch im normalen Leben ist", erklärt Wegener.