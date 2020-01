Neue Serienrolle Larissa Marolt: "Ich war nie ein Trash-Star"

Ihre Karriere startete Larissa Marolt (27) in Shows wie "Germany's next Topmodel" oder "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!". Doch spätestens seit ihrer Rolle in der Erfolgstelenovela "Sturm der Liebe" wird das Model auch als Schauspielerin ernst genommen. Ab dem 29. Januar ist sie in einer neuen Serienrolle zu sehen. In der ZDF-Krimiserie "Blutige Anfänger" (mittwochs um 19:25 Uhr) spielt sie die Polizeischülerin Leonie. Die Schauspielerin hat "eine große Leidenschaft für Krimis", wie sie im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news verrät.