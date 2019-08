Im BR: TV-Show "Gottschalk liest?" geht weiter

Die Zuschauerquote der zweiten Folge lag dann drei Monate später nur noch bei 2,3 Prozent und damit nach BR-Angaben "im Rahmen jener Werte, die auch Literatursendungen in anderen Dritten Programmen verzeichnen". Bei der Ausstrahlung der ersten Sendung hatte sie in Bayern noch einen Marktanteil von 8,6 Prozent erreicht, was damals einer Verdopplung auf dem Sendeplatz entsprach.