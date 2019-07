Nach zweiter Folge: ProSieben greift durch

Da auch die zweite Ausgabe von "Der Traumjob" weiter unter den Erwartungen lag ("400.000 junge Fans"), kündigte ProSieben an, die beiden nächsten Sendungen als Doppelfolgen auszustrahlen. Das Finale der Show, in der Bewerber um einen Geschäftsführer-Posten in Jochen Schweizers Unternehmensgruppe kämpfen, wird demnach am 30. Juli ausgestrahlt.