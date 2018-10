Neue Sat.1-Serie "Alles oder Nichts" Ex-"GNTM"-Model Taynara Wolf: "Mein Traum ist es, Kinofilme zu machen"

Vom "Germany's next Topmodel"-Küken zur "Playboy"-Schönheit und Top-Influencerin bis hin zur Seriendarstellerin: Taynara Wolf (22) hat in ihrem jungen Leben bereits einige Stationen hinter sich gebracht. Ihr neuestes Werk: Ab dem 22. Oktober um 18:30 Uhr übernimmt Wolf eine der Hauptrollen in der neuen Sat.1-Daily "Alles oder Nichts". Im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news steht die Schauspielerin nun Rede und Antwort und verrät, warum sie Modelmama Heidi Klum (45) sehr dankbar ist.