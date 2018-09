Bayern-Basketballer und Euroleague: "Mindestens wettbewerbsfähig"

"Wir lassen uns am Erfolg der vergangenen Saison messen", sagte Hoeneß an und gab die Verteidigung der beiden Titel als Ziel aus. Mehr noch. Bei der Rückkehr in die Euroleague, die Königsklasse des europäischen Basketballs, hofft Hoeneß gleich auf die Playoff-Teilnahme. "Wir müssen jetzt in der Euroleague reinschnuppern und hoffen, dass wir Achter werden. Das wäre ein Riesenerfolg."