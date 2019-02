Im münchnerischen Sex and the City, der BR-Miniserie "Servus Baby", spielte Reiß Annabelle, die geschwängerte Arbeitskollegin, mit der die Geschichte um die vier Freundinnen losgeht. Bereits 2014 hat Reiß ein Bairisch-Seminar belegt. Auch am Volkstheater hat sie direkt nach ihrem Abschluss am Mozarteum Salzburg 2012 gespielt. Im April kommt der Kinofilm "Der Fall Collini" mit Elyas M’Barek und Durchstarterin Reiß.