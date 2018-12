Leinenzwang und Hundeführerschein Braucht München auch einen Hundeführerschein wie in Berlin?

Hundeführerschein - auch für München eine Option?

Wie jedes Jahr, waren Hunde auch 2018 in München Gesprächsthema. Immer wieder kommt es zu einzelnen Zwischenfällen, die auch die Debatte um eine Maulkorb- oder Leinenpflicht neu entfachen. Im Mai griff ein Rottweiler Passanten in der Bayerstraße an. Im August traf es einen Sechsjährigen in Gauting, der mit einer offenen Bisswunde im Gesicht ins Krankenhaus gebracht werden musste.