Erst nach Tagen wurde die Leserin durch eine Anzeige in der Zeitung auf die Umstellung aufmerksam. "Dann habe ich mich erstmal an meinen Fernseher gesetzt und den Sendersuchlauf gemacht. Es hat mich allerdings drei Stunden gekostet, alle Sender wieder in die richtige Reihenfolge zu bekommen. Als vor zwei Jahren das Fernsehen auf digital umgestellt wurde, war das auch schon so mühsam."