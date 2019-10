"Mein Plan war es, das Gegenteil zu schaffen", sagt er. Groß ist die "Sim Simma Bar" in der Marienstraße nicht. Eine Bar, an die etwa zehn Leute passen, ein paar kleine Tische und Hocker, die Hallweger zur Seite schiebt, wenn der DJ tanzbare Musik auflegt. Wenn er für die Stimmung verantwortlich ist, kommen Reggae, Hip-Hop-Rhythmen und Funk auf die Ohren. Jamaikanisch angehaucht, wie der extravagante Name "Sim Simma", was in Jamaika in so viel bedeutet wie "Servus, was geht ab?!", erklärt Hallweger.