Ein Urteil ist in Karlsruhe am Verhandlungstag oder später möglich. Die 15-Jährige war Ende 2012 in Berlin von einer U-Bahn erfasst worden. Mutter und Vater suchen bis heute nach einer Antwort auf die Frage, ob es ein Unglück war oder ob ihre Tochter sterben wollte. Von dem Facebook-Konto erhoffen sie sich neue Hinweise.