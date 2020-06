Neue Fotos mit den Kindern So ausgelassen sieht man Prinz William selten

Am 21. Juni feierte Prinz William nicht nur seinen 38. Geburtstag, sondern es wurde auch der Vatertag in Großbritannien zelebriert. Um sich für die zahlreichen Glückwünsche zu Ehren des zukünftigen Thronfolgers zu bedanken, veröffentlichte der Kensington Palast via Instagram zwei neue Fotos. Die Bilder dürften wie das Foto aus dem offiziellen Geburtstags-Posting von Ehefrau Herzogin Kate (38) gemacht worden sein. Sie zeigen William völlig losgelöst von der royalen Etikette - als Familienvater: Alle drei Kinder werfen sich im Gras auf ihren Vater und toben mit ihm auf dem Boden.