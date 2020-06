Neue Folgen "Genial daneben" Das sind die beliebtesten Quizshows Deutschlands

Bereits 1999 ging die wohl bekannteste Quizshow Deutschlands an den Start: "Wer wird Millionär?" ist der Ableger der britischen Quizshow "Who Wants to Be a Millionaire?". Mit Moderator Günther Jauch (63) wurde die RTL-Show, in der fünf Kandidaten pro Folge die Chance haben, eine Million Euro durch die Beantwortung von Allgemeinwissensfragen und unter Zuhilfenahme von Jokern zu gewinnen, zum beliebten Abendprogramm. Es folgten Ableger wie das Prominenten-Special, in dem Stars für den guten Zweck rätseln, oder das Zocker-Special, in dem die Teilnehmer um 2 Millionen Euro spielen. Seit 2009 beweist Jauch übrigens sein eigenes Ratetalent: In "5 gegen Jauch", ebenfalls bei RTL, beantwortet er Fragen und tritt dabei gegen eine Kandidatengruppe, die sich beraten darf, an.