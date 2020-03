Neue Folgen der Doku-Soap So sieht Daniela Katzenbergers "Familienglück auf Mallorca" aus

Nachwuchsplanung im Hause Katzenberger/Cordalis

Ein weiteres Thema, das Daniela Katzenberger beschäftigt: Wird Sophia bald ein Geschwisterchen bekommen? "In deinem Alter hatte ich schon drei Kinder", betont Mama Iris. Auch beim Abendessen anlässlich Danielas 33. Geburtstag am 1. Oktober bringt sie die mögliche Familienerweiterung zur Sprache. Doch nach drei Ehejahren will es mit dem Nachwuchs nicht ganz so klappen. Vielleicht können neue Dessous für ein wenig Erotik im Schlafzimmer sorgen? Lucas Cordalis geht mit seiner Frau auf Shoppingtour.