Neue Folgen der Doku-Soap Daniela Katzenberger zeigt Sophias Geburtstag im Fernsehen

Doch noch ein Baby?

Auch Daniela Katzenbergers Geburtstag am 1. Oktober wird zu einem spannenden Schauplatz. "In deinem Alter hatte ich schon drei Kinder", sagt Mama Iris immer und immer wieder. Beim Abendessen anlässlich von Danielas 33. Geburtstag bringt sie das Thema auf den Tisch, denn ein Geschwisterchen für Sophia ist nicht in Sicht. Abhilfe könnten nach drei Ehejahren womöglich heiße Dessous schaffen? Und so gehen Daniela und Lucas shoppen.