Neue Folge am nächsten Samstag "5 gegen Jauch": Pocher und Jauch stark wie seit Jahren nicht mehr

Seit 2009 - mit einer kurzen Unterbrechung 2017/2018 - führt Oliver Pocher (42) nun schon durch die Rateshow "5 gegen Jauch" mit Günther Jauch (63) und zahlreichen, wechselnden Prominenten. Am gestrigen Samstag lockten die beiden nach RTL-Angaben mit 3,58 Millionen Menschen an den TV-Geräten so viele Zuschauer an, wie zuletzt 2017. In der Zielgruppe der 14 bis 49 Jährigen waren es mit 1,4 Millionen und 19,4 Prozent Marktanteil sogar so viele wie seit März 2013 nicht mehr.