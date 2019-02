Und was ist im Jahr 2019 noch von den Schweden zu erwarten? Das sechste Wachstumsjahr in Folge etwa. Oder im Sommer der neue S60. Plus die Fortsetzung der Elektrifizierungs-Aktivitäten mit XC40 und S60/V60 Twin Engine (Plug-in-Hybrid) plus diverse Mild-Hybride mit 48-Volt-Bordtechnik.

Technische Daten Volvo V60 D4 Cross Country Pro

Fünftüriger, fünfsitziger Kombi, Länge/Breite/Höhe/Radstand in Millimeter: 4.784/2.040 (m. Spiegeln)/1.499/2.875, Leergewicht: 1.923 kg, Zuladung: 477 kg; Anhängelast gebremst/ungebremst: 2.000/750 kg, Kofferraumvolumen: 529 - 1.441 l, Tankinhalt: 60 l, Preis: ab 52.350 Euro.

Antrieb: 4-Zylinder-Turbodiesel; Hubraum: 1.969 ccm; Leistung: 140 kW/190 PS bei 4.250 U/min; max. Drehmoment: 400 Nm bei 1.750 - 2.500 U/min; 8-Gang-Automatik; 0 - 100 km/h: 8,2 Sekunden; Höchstgeschwindigkeit: 210 km/h; Allradantrieb, Normverbrauch (WLTP): 5,9 - 6,6 l/100 km; CO2-Emission: 155 bis 173 g/km; Schadstoffklasse: Euro 6d-Temp.