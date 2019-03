Neue Büchersendung Thomas Gottschalk ist "in die intellektuelle Ecke gerutscht"

Ein "verblödetes Umfeld"

Zwar wolle Gottschalk in der Sendung keine "Ich erkläre euch jetzt Bücher, die ihr ohne mich nicht verstanden hättet"-Attitüde präsentieren, trotzdem muss er zugeben: "Also, ich bin ja ohne eigenes Verschulden, einfach durch das Verblöden meines Umfelds, so ein bisschen in die intellektuelle Ecke gerutscht. Aber ich bin der Meinung, dass es im öffentlich-rechtlichen Fernsehen ab und zu mal Ausrufezeichen geben sollte. Und diese Sendung, die ich dem BR nahegebracht habe, ist so ein Zeichen, ein Lesezeichen nämlich."