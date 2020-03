Neue Ausgabe am Dienstag "Wer wird Millionär?": Muss Jauch zwei Millionen Euro auszahlen?

Für den guten Zweck

Jauch schätzt die Chancen des Pastors zumindest sehr hoch ein. "Das hatten wir lange nicht mehr, dass jemand so weit gekommen ist, gleichzeitig noch die Joker hat und so einen unbelasteten Eindruck macht", erklärt der Moderator. "Ich weiß nicht, ob das der Tatsache geschuldet ist, dass er Pastor ist und denkt: 'Mein Schicksal liegt hier sowieso in Gottes Hand.' Aber ich halte den Kandidaten für richtig gefährlich." Erst zweimal wurde die Zwei-Millionen-Euro-Frage in den bisherigen 22 "Zocker-Specials" gestellt.