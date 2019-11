Beim Crowdworking lagern Firmen Aufgaben über eine Vermittlerfirma im Internet an einzelne Arbeiter aus. Große Aufträge, die arbeitsintensiv sind, aber in der Regel keiner großen Einarbeitung bedürfen, werden in Portionen aufgeteilt, die dann von selbstständigen Arbeitern übernommen werden. Oft sind das Arbeiten, die Computer noch nicht zuverlässig alleine erledigen können.