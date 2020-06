Herzogin Kate (38) hat ihre Fähigkeiten als Gärtnerin unter Beweis gestellt. Als Schirmherrin von EACH, einer Organisation die Kinderhospize unter sich vereint, pflanzte sie gemeinsam mit Familien einen Garten für das Hospiz "The Nook" an. Beim Umpflanzen packte die Herzogin von Cambridge selbst mit an und hatte kein Problem damit, sich die Hände schmutzig zu machen. Passend zu den warmen Temperaturen trug sie ein florales, buntes Kleid mit V-Ausschnitt und Puffärmeln, das ihr bis knapp über die Knie reichte. Auch ihre Kinder kamen zur Sprache.