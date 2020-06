Messwerte gehen bereits nach unten

Grundlage für die Entwicklung der Maßnahme ist ein vom Bayerischen Landesamt für Umwelt beauftragtes Gutachten, das verschiedene Varianten zur Reduzierung der Stickstoffdioxidbelastung geprüft hat. Das höchste Potenzial ergibt sich demnach durch eine Reduzierung des durchschnittlichen Tagesverkehrs um 15 Prozent und mit dem Einsatz von E-Bussen auf der Linie 100. Die E-Busse fahren dort inzwischen bereits. Oberbürgermeister Dieter Reiter: "An der Prinzregentenstraße zeigen die aktuellen Messwerte einen deutlich positiven Trend. So wird der für verkehrsbeschränkende Maßnahmen entscheidende Grenzwert von 50 µg/m³ an den städtischen Messstellen mittlerweile unterschritten. Aus diesem Grund habe ich Staatsminister Glauber in einem aktuellen Schreiben gebeten, bei einer Fortsetzung dieser Entwicklung zumindest von weiteren verschärfenden Maßnahmen abzusehen."